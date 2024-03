Lazio, la squadra saluta Sarri. Pellegrini: "Nei tuoi modi enigmatici e diretti..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 16:05: Alla lista si aggiunge Luca Pellegrini. Il terzino ex Juventus aveva conosciuto Sarri già l'anno scorso a partire da gennaio. Quest'estate, poi, il tecnico aveva dato l'ok per il suo ritorno. Questo il messaggio del numero tre attraverso una storia su Instagram: "Mister, ti volevo ringraziare per questi mesi, nei tuoi modi a volte molto diretti e a volte enigmatici ho ritrovato dei valori che non vedevo da tempo. Spero di rivederti presto".

Era nell'aria da ieri, oggi è diventato ufficiale: Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. Moltissimi calciatori della rosa biancoceleste lo stanno salutando sui social, ringraziandolo per il lavoro svolto. Tra questi c'è anche Elseid Hysaj, arrivato a Roma proprio per seguire il tecnico toscano. Tramite una storia su Instagram ha scritto: "Grazie di tutto Comandante!!".

Successivamente, anche Christos Mandas ha voluto scrivere due parole per Sarri. I due si sono conosciuti in estate dopo l'arrivo dalla Grecia del portiere. Anche lui sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Abbiamo trascorso pochi mesi insieme ma sono grato di aver potuto lavorare con un allenatore di calcio e in breve tempo imparare così tante cose. La ringrazio per aver realizzato il mio sogno non lo dimenticherò mai! Grazie mille mister!".