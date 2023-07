Lazio, la stagione di Kamada: i numeri dell'ex Eintracht Francoforte

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Daichi Kamada è un obiettivo concreto della Lazio. Il centrocampista giapponese classe 1996 dopo quattro stagioni all'Eintracht Francoforte (con cui ha vinto l'Europa League nel 2021/2022) è attualmente svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra in cui poter esprimere le proprie potenzialità. Duttile e al contempo dinamico può essere il tassello giusto per la mediana di mister Sarri. In attesa di capire se ci sarà l'affondo decisivo, ecco quello che è stato il rendimento stagionale del calciatore nipponico.

La stagione di Kamada tra nazionale e club

I numeri di Kamada sono piuttosto importanti, basti pensare che in 32 presenze in Bundesliga ha messo a segno 9 reti e 7 assist. Un bottino che si impreziosisce con le coppe. In Champions League in 8 presenze ha timbrato il tabellino in 3 occasioni, mentre in Coppa di Germania a fronte di 6 apparizioni ha messo a segno 4 reti. Con la Nazionale ha partecipato al Mondiale in Qatar giocando tutte e quattro le partite disputate dalla selezione del Sol Levante.