Lazio, la terza maglia stupisce i tifosi: la sua bellezza “è illegale”

La Lazio, alle 19 in punto, ha svelato tramite i social la terza maglia. L’attesa dei tifosi è stata ripagata, il colore e i dettagli che la impreziosiscono hanno mandato in estasi il popolo biancoceleste. Tantissimi i commenti di apprezzamento che sono stati lasciati sotto al post, c’è chi l’ha definita ‘illegale’ per la sua bellezza. “Meravigliosa”, “Stupenda”, “Fantastica”, “Clamorosa”, sono solo alcuni dei complimenti espressi con frequenza dai supporter. L’entusiasmo è alle stelle, c’è chi l’ha già comprata e chi è in procinto di farlo.

