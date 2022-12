Lazio, la top 11 dei migliori marcatori in Serie A: ci sono due biancocelesti - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il fatto che Ciro Immobile faccia ormai parte di ogni statistica inerente i gol non è più una sorpresa, ma ultimamente un altro giocatore della Lazio ne sta diventando protagonista: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, infatti, solo nel 2022 è stato in grado di realizzare 9 gol, sfiorando la doppia cifra superata, invece, con i 12 assist serviti. Proprio per questo il 'Sergente' trova spazione nella "top 11 dei migliori marcatori per ruolo nell'anno solare", stilata da Transfermarkt e che fa riferimento alla sola Serie A. Non servirebbe specificare, ovviamente, che la punta di diamante della formazione scelta è Ciro Immobile con i suoi 20 gol segnati e 4 assist realizzati. Di seguito la formazione al completo.

4-3-3: Maignan (1 assist); Molina (4 gol, 3 assist), Smalling (4 gol), Becao (3 gol e 1 assist), Udogie (7 go e 2 assist); Barella (7 gol e 11 assist), Tonali (4 gol e 3 assist), Milinkovic-Savic (9 gol e 12 assist); Leao (13 gol e 13 assist), Immobile (20 gol e 4 assist), Berardi (8 gol e 10 assist).