Lazio, la Tribuna Tevere intitolata a D'Amico? Nasce la petizione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La grandezza di Vincenzo D'Amico è misurabile nell'affetto ricevuto in questi giorni. Bandiera della Lazio e simbolo di rinascita, la sua scomparsa non ha sconvolto solo chi lo ha vissuto direttamente, ma anche le generazioni successive legate alla sua leggenda. È proprio l'importanza nella storia biancoceleste di 'Vincenzino' che avrebbe spinto i tifosi a muoversi per celebrarne la memoria. Entrando più nel dettaglio, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, sarebbe stata creata su change.org una petizione per far sì che venga intitolata a D'Amico la Tribuna Tevere dell'Olimpico. Così come avvenuto per la Curva Sud, divenuta ufficialmente nella scorsa stagione 'Curva Maestrelli', l'altro settore dell'impiano capitolino cambierebbe il nome in 'Tribuna Vincenzo D'Amico'.