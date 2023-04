Lazio, la tua difesa è la migliore del campionato: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio, dopo 29 giornate di campionato, ha la migliore difesa del campionato con 20 gol subiti. Il dato interessante è che per 16 gare ha mantenuto la porta inviolata. Andando nel dettaglio ci rendiamo conto come il miglioramento nella fase difensiva ha permesso alla squadra di Sarri di consolidare il secondo posto in campionato. In Serie A, una difesa che subisce poco è sempre sinonimo di alta classifica. Ma andando a studiare le reti subite in casa e trasferta dai biancocelesti vediamo come la Lazio in trasferta ha concesso solo 7 gol concentrati in sole quattro gare ( 1 contro la Samp, 2 a Lecce, 1 a Verona e 3 contro la Juventus). Come si evince da questi numeri, in 10 trasferte su 14 trasferte non ha subito gol. Le altre 13 reti subite, invece, sono arrivate all'Olimpico davanti al pubblico amico (Bologna 1, Inter 1, Napoli 2, Salernitana 3, Empoli 2, Fiorentina 1, Atalanta 2, Juventus 1). Tutti questi dati ci dimostrano come la crescita della retroguardia biancoceleste sia esponenziale, grazie ai dettami del tecnico e all'abnegazione di tutta la squadra nella fase di non possesso. Ma ci sono ancora 9 gare da onorare ed è necessario mantenere alta la concentrazione ed evitare cali di tensione, che potrebbero essere fatali e compromettere il lavoro fatto fino adesso.

