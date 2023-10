Lazio, la viola all'Olimpico evoca bei ricordi: i precedenti nella Capitale

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la brutta serata di Rotterdam è tempo di rituffarsi in campionato per la Lazio di Sarri. Nel posticipo del lunedì sera allo stadio Olimpico i biancocelesti affronteranno la Fiorentina di Italiano reduce dalla bella vittoria in Conference League contro il Cukaricki. Un match per niente semplice visto il valore dell'avversario, ma che in passato ha regalato diverse gioie.

Basti pensare al roboante 8-2 del 1994/1995 con poker di Casiraghi o al 4-0 della stagione 2014/2015 con Pioli in panchina. L'ultimo successo risale invece al 2021 grazie al sigillo di Pedro su assist di Milinkovic. Lo scorso anno le due squadre si sono divise la posta in palio e al vantaggio di Casale nel primo tempo ha risposto Nico Gonzalez nella ripresa.

In totale sono 82 le partite disputate nella Capitale considerando sia il campionato che la Coppa Italia e il bilancio pende nettamente dalla parte degli aquilotti che si sono imposti 44 volte a fronte 23 pareggi e 15 vittorie viola, che non espugna la sponda biancoceleste del Tevere dall'ultima giornata del 2015/2016 quando si impose per 4-2.