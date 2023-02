Lazio, la vittoria arriva quasi sempre senza subire gol: i numeri emblematici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra le peculiarità della Lazio 2022/2023 c'è senz'altro la fase difensiva. Con 17 gol subiti la squadra di Sarri può vantare la seconda miglior difesa del torneo insieme alla Juventus. Sono ben 11 i clean sheet ottenuti da Provedel nel corso di questa stagione. Davvero tanti se si considera che nella passata annata questi numeri non sono stati raggiunti nemmeno al termine del torneo. Ciò che però stona è che i biancocelesti di fatto su 11 successi ottenuti in Serie A ne hanno conseguiti appena 2 con gol subiti. Sono le prime due sfide casalinghe dell'anno giocate ad agosto contro Bologna e Inter vinte rispettivamente 2-1 e 3-1. Da allora ogni volta che gli aquilotti hanno conquistato l'intera posta in palio non hanno mai subito gol. Teoricamente dovrebbe essere un punto a favore, ma in pratica ciò denota anche i soliti problemi di tenuta mentale quando si subisce gol, soprattutto nella ripresa. Ciò inoltre si collega anche al concetto di vittoria sporca, ribadito anche dal giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci. Insomma, non bisogna per forza essere sempre belli, talvolta un po' di cinismo e di cattiveria in più sarebbero sicuramente più utili alla causa.