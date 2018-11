Lazio, lavoro duro a Formello: sabato amichevole in programma

Il campionato è fermo, ma la Lazio ha già ripreso a lavorare in quel di Formello. Dieci dei ragazzi di Inzaghi sono partiti da Roma alla volta delle rispettive Nazionali, ma il resto della squadra è tornato nel centro sportivo biancoceleste, pronto ad approfittare di questa sosta per recuperare forze ed energie. E non c'è modo migliore per farlo se non mettersi alla prova in un nuovo test amichevole. In quest'ottica è stata fissata per sabato 17 novembre - a Formello - l'amichevole contro la Cavese di Gianluca Sgarra, squadra militante nel campionato di Eccellenza.