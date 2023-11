Lazio, Lazzari a DAZN: "All'inizio abbiamo sofferto, poi..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nell'intervallo di Lazio - Roma è intervenuto Manuel Lazzari ai microfoni di DAZN per analizzare il primo tempo, terminato 0-0. Ecco le sue parole: "I primi dieci minuti abbiamo sofferto un po' la pressione, poi l'altra mezz'ora abbiamo avuto tre/quattro palle gol clamorose. Non dobbiamo mollare, siamo solo a metà. Dobbiamo rientrare come gli ultimi trenta minuti".