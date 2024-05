Lazio, Lazzari a LSC: "Champions? Finché la matematica non ci condanna..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel prima del match Lazio - Empoli: "Oggi è una giornata particolare, in questi giorni ci hanno parlato molto di quella squadra che vinse lo scudetto, è un motivo in piu per far bene davanti ai tifosi, speriamo di tornare alla vittoria. È stata un’annata particolare, siamo arrivati alla semifinale di Coppa Italia, ottavi di Champions, adesso ci stiamo giocando un posto in Europa. È normale che tutti dicono che sia stata una stagione un po’ disastrosa perché dovevamo arrivare tra le prime 5 che ci avrebbe consentito la Champions League. Finché la matematica non ci condanna ci proveremo fino all’ultima giornata. Non ci dovessimo riuscire l’Europa League sarebbe l’obiettivo minimo.

Episodio che mi ricorda quella squadra? L’anno in cui ci giocavamo lo scudetto con la Juve, poi c’è stato il caos del Covid, un anno particolare. Si era creata una coesione con gruppo e tifosi, sentivi che c’era un qualcosa di diverso, mi ha ricordato quella stagione di 50 anni fa, ci siamo avvicinati e dispiace per come sia finita. Pensiamo ad oggi e speriamo di regalare la vittoria ai tifosi"