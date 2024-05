Lazio, Lazzari a Sky: "Vogliamo onorare la storia. Sulla Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

Prima del fischio d'inizio tra Lazio ed Empoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il terzino biancoceleste Manuel Lazzari per presentare la sfida:

"Sicuramente la ricorrenza di oggi è un motivo in più per far bene, ci hanno parlato tanto di quella squadra. Vogliamo regalare una giornata perfetta ai tifosi. Ci vuole del tempo per essere perfetti in questo stile di gioco, venivamo da un altro calcio con Sarri. In questi mesi ci stiamo impegnando per dare il massimo, ma ci vorrà del tempo. A Monza abbiamo fatto dei passi indietro, già da oggi vogliamo dare risposte diverse. Qualificazione in Europa risultato minimo? A livello personale sono qui da cinque anni e abbiamo fatto tre volte l'Europa e due volte la Champions League, fino a quando la matematica non ci condanna noi ci proveremo".