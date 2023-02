Lazio, Lazzari: "Bravi a non disunirci, dovevamo riscattarci". E sul campionato...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Manuel Lazzari ha analizzato la vittoria di questa sera, giunta all'Olimpico contro il Cluj. Ecco le parole del numero 29 biancoceleste: “Sapevamo fosse una partita complicata, in Europa non ci sono gare facili. Dovevamo riscattarci dopo l’Atalanta, penso che l’atteggiamento sia stato importante, soprattutto quando siamo rimasti in dieci. Abbiamo sbloccato la partita e gestito nel secondo tempo. Porta inviolata? È sempre una cosa bella, non è semplice. Siamo soddisfatti, abbiamo giocato tutta una partita in 10, potevamo disunirci, siamo stati bravi a sbloccarla, creare tante occasioni da gol e gestire nel corso dei secondi 45’ di gioco”.

“Salernitana? Dovevamo ripartite oggi con una vittoria e l'abbiamo fatto. Adesso ci aspetta una gara complicata, la Salernitana ha appena cambiato allenatore, le servono punti per salvarsi. Ma noi abbiamo un obiettivo importante, recupereremo più energie possibili per andare là e portare a casa il risultato. Cluj? Oggi abbiamo approcciato bene, potevamo sbloccarla già all'inizio. Siamo rimasti in dieci, l'abbiamo comunque sbloccata e gestita nel secondo tempo. Oggi l’atteggiamento è stato quello giusto, non abbiamo mai mollato, non ci siamo mai disuniti e questa è stata la cosa più importante. In Europa non è facile, siamo contenti".

