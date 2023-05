Lazio, Lazzari: "Ci siamo guardati negli occhi dopo l'Inter. Stasera tre punti non scontati"

Fonte: S.S.Lazio

Al termine della bella ma sofferta vittoria contro il Sassuolo, Manuel Lazzari ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Lazio Style Channel: “Alla fine avevo paura di stirarmi, se avessi fatto altri scatti sarei arrivato! Non giocavo da tanto per 90 minuti ma sono contento perchè dopo 2 sconfitte era fondamentale vincere. Il Sassuolo sa palleggiare molto. Unico rammarico è non averla chiusa prima. I 3 punti di stasera sono fondamentali in ottica Champions.

Con il Torino abbiamo perso una partita per un episodio. L’Inter ha meritato alla grande. Ci siamo parlati e ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti che siamo lì, che non dovevamo abbatterci dopo questa grande stagione. Stasera si è visto come ci siamo ricaricati.

Da domani penseremo al Milan, prima però ci godiamo questi 3 punti che non erano scontati. Ci voleva una grande Lazio stasera. In questa settimana abbiamo studiato gli esterni del Sassuolo e i terzini sapevamo che avrebbero spinto tanto. Avevamo bisogno di tutti per difendere. Non è stato semplice reggere questa intensità ma alla fine sono soddisfatto.

Sapevamo che stasera dovevamo partire fortissimo. L’approccio è stato veramente buono”.