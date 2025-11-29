Lazio, Lazzari compie gli anni: gli auguri della società - FOTO
Giornata speciale per Manuel Lazzari, al settimo compleanno in maglia biancoceleste
29.11.2025 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Oggi 29 novembre non è solo il giorno di Milan-Lazio, ma è una giornata speciale anche per Manuel Lazzari, che oggi compie 32 anni.
Arrivato in biancoceleste nel 2019 sotto la guida di Inzaghi, Lazzari ha iniziato dunque la settima stagione in biancoceleste. Ad ora ha collezionato 180 presenze condite da 5 gol e 18 assist.
Di seguito gli auguri che gli ha dedicato la società sui social:
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.