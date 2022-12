Lazio, Lazzari e la sua velocità protagonisti di una vignetta social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo quasi, si avvicina il Natale e con lui il momento più atteso sia da grandi sia dai piccini: lo scambio dei regali. Tutti in cerca del dono perfetto che possa stupire e soprattutto far piacere a chi lo riceve, ma non è cosa semplice. Sono giorni frenetici quelli che precedono il 25 dicembre, la corsa al regalo si fa sempre più intensa e finisce solo qualche minuto prima di sedersi a tavola per il cenone della Vigilia. I più attenti e precisi non avranno di questi problemi, ma c’è sempre chi si riduce all’ultimo ed è costretto a correre come Lazzari sulla fascia per non arrivare a mani vuote all’appuntamento. Non poteva esserci paragone più azzeccato, il terzino della Lazio paragonato spesso a un treno ad alta velocità è specializzato in corse a km orari irraggiungibili. Sfreccia senza sosta per cercare di aiutare la squadra, come Beep Beep che sfugge dalle grinfie di Willy il Coyote. Questo il messaggio che accompagna la vignetta creata da Italian Manager Group Sport: “Quando ti accorgi che domani è Natale ma ti mancano ancora alcuni regali… Beep Beeeep”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE