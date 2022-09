Lazio, Lazzari in Paideia: le ultime sulle sue condizioni

Il terzino biancoceleste domenica ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio. Ha svolto gli accertamenti strumentali del caso e...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Sospiro di sollievo per Manuel Lazzari. Il terzino biancoceleste contro il Verona è uscito prima dal campo per un risentimento distrattivo al flessore destro della coscia. Gli esami strumentali avrebbero scongiurato problemi più gravi per il numero 29 che salterà le sfide contro Midtjylland e Cremonese, ma dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali.

"Questa mattina Manuel Lazzari si è sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali in Paideia" è il tweet pubblicato pochi minuti fa dalla Lazio. Il calciatore si era accasciato a terra al '75 del match contro il Verona toccandosi con smorfie di dolore il bicipite femorale. Al termine del match il dott. Fabio Rodia era intervenuto a Lazio Style Channel per fare il punto sulla situazione: "risentimento distrattivo al flessore destro", era stata la prima diagnosi. La società non ha dato per ora ulteriori chiarimenti, si resta quindi in attesa di scoprire la gravità dell'infortunio e i tempi necessari per il recupero.