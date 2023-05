Lazio, le condizioni di Cataldi: le parole di Sarri in vista del Lecce

TUTTOmercatoWEB.com

Danilo Cataldi è ai box. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un trauma contusivo che ha determinato un ematoma all'interno del polpaccio destro. Dopo aver dato forfait per il Milan, la sensazione è che possa darlo anche per il Lecce, gara in programma il 12 maggio. Queste le aprole di Maurizio Sarri in conferenza: “Non lo so, vediamo domani mattina se riesce a cominciare a fare qualcosa in campo, in quel caso potrebbe essere un sì. Se né domani e dopodomani è in grao di fare qualcosa in campo e neanche in differenziato, allora diventa più dura”.