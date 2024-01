Lazio: le trasferte in Friuli sorridono da dieci anni!

TUTTOmercatoWEB.com

Il successo in rimonta sul Frosinone, con il quale ha dato addio al 2023, ha permesso ai biancocelesti di ricaricarsi alla grande per questo 2024. Questo nuovo anno vedrà sicuramente una Lazio completamente diversa, considerando il valore espresso dalla rosa di Maurizio Sarri, ora relegata al nono posto e quindi fuori da qualsiasi Coppa europea.

La prima parte dell'annata sportiva è stata spesso balbettante per Immobile e compagni, sempre piuttosto in difficoltà in Serie A, come confermato dalle ben 7 sconfitte accumulate. Tuttavia, è stata più che ottima in Champions League, dove ha guadagnato con 90 minuti di anticipo la qualificazione agli Ottavi di finale, seppur da seconda classificata.

Per pensare al doppio confronto europeo con i tedeschi del Bayern di Monaco (andata il 14 febbraio a Roma, ritorno in Baviera il 5 marzo) c’è comunque tempo: un mese abbondante per individuare, magari, qualche risorsa sul mercato, ma soprattutto per infilare qualche risultato pesante e incrementare la rimonta verso posizioni più consoni al blasone del club guidato da Claudio Lotito.

A tal proposito, arriva una gara che negli ultimi anni ha regalato sempre risultati positivi ai biancocelesti. La trasferta in casa dell’Udinese è foriera di risultati positivi da ben 10 anni a questa parte (sette vittorie e tre pareggi); l’ultima caduta in terra friulana risale infatti all’aprile del 2013, quando la squadra, allora allenata da Petkovic, fu superata dai bianconeri grazie ad un gol di Di Natale.

Anche in virtù ciò, chi ha l’abitudine di scommettere sulla serie A avrà sicuramente notato come le quote espresse in vista della trasferta in Friuli siano piuttosto benevole per i laziali, il cui successo è valutato 2.23 contro il 3.38 dell’Udinese; 3.15, invece, la quota del pareggio, risultato che nell’impianto friulano, attualmente denominato «Bluenergy Stadium», si è verificato in 13 occasioni sui 44 precedenti totali.