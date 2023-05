Lazio - Lecce, Ambrosini: "Perdere sarebbe stata una mazzata". E su Immobile...

TUTTOmercatoWEB.com

Una gara complessa quella dell'Olimpico che la Lazio è riuscita a riacciuffare nel finale. 2-2 il risultato finale con le reti di Immobile e Milinkovic da un lato e la doppietta di Oudin dall'altro. Un punto importante per i biancocelesti che evita alla squadra di Sarri il secondo ko di fila. Questo il pensiero di Ambrosini ai microfoni di Dazn: "Perdere sarebbe stata una mazzata anche per la classifica. Con il calendario di un certo tipo la Lazio può pensare di aver scampato un pericolo. Se fai un gol al 94esimo hai un senso di liberazione, anche con un a vittoria del Milan rimarrebbe a più uno. Immobile? Passo in avanti per lui, non è ancora al top ma la sua capacità di smarcarsi e di trovare spazio l’ha mostrata anche questa sera".