Lazio-Lecce, Baschirotto: "Un punto contro una grande. Luis Alberto? Ha un piede incredibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha commentato il match contro la Lazio: "Peccato perché ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Contenti di aver portato via un punto su un campo difficile. Continuiamo sulla nostra strada. Portiamo a casa la prestazione e dalla prestazione arrivano i risultati. Possiamo vincere tutte le prossime tre. Andiamo in campo con personalità e senza paura".

Il difensore dei giallorossi ha poi commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Un punto che ci da coraggio. C’è rammarico per il gol preso nel finale che non ci ha permesso di portare a casa i tre punti ma dobbiamo essere felici per la prestazione contro un’ottima squadra come la Lazio. Vedo il bicchiere mezzo pieno, siamo contenti di aver portato a casa un punto su un campo difficile. Gol di Immobile? Ci hanno infilato dentro al campo, poi Luis Alberto ha un piede incredibile e l’ha messa precisa per Immobile, bisogna solo fargli i complimenti”.

Baschirotto ha poi parlato in conferenza stampa: “Mi sento cresciuto tanto, partita dopo partita ti senti sempre meglio. Immobile è una grandissima punta, che fa dei movimenti incredibili. Ma va dato merito anche ai suoi compagni che lo servono alla perfezione, come è successo oggi con Luis Alberto”.