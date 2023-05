Lazio - Lecce, dove vedere la partita in Tv e streaming

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla Lazio non resta altro da fare che mantenere alta la concentrazione, ma soprattutto credere fino alla fine che il traguardo Champions League è lì ed è raggiungibile. Le milanesi si sono avvicinate, i due match-point sono stati falliti, ma il vantaggio dal 5° posto resta importante e già dalla partita contro il Lecce, in programma per venerdì 12 maggio presso lo Stadio Olimpico, la squadra di Sarri dovrà difenderlo con le unghie e con i denti. Quella con i salentini diventa dunque una sfida dall'importanza elevatissima e che potrà essere seguita su Dazn, in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. In alternativa, il match sarà trasmesso anche su Sky Sport e in streaming su NOW.