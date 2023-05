Lazio - Lecce, è vera lotta per la Champions: sotto la Nord la carica alla squadra - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al triplice fischio di Lazio - Lecce, la squadra è andata immediatamente sotto la Curva Nord. Importante è stato il sostegno garantito nel corso dei 96' di gioco, era importante che i giocatori ringraziassero il proprio popolo. E allora applausi, qualche critica e un messaggio che suona come una missione: andare in Champions, senza se e senza ma. In vista di tre sfide che saranno tre finali, i tifosi hanno caricato la squadra. C'è la stanchezza di fine campionato, un pizzico di sfortuna e tanto da rivedere: ma l'obiettivo è ben impresso nella mente di tutti. E oggi come ieri valeva la pena ricordarlo.

