Lazio-Lecce, Falcone reagisce al ‘saluto’ di Rovella: il gesto social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio, per la prima volta sotto la guida di Sarri, ha battuto il Lecce vincendo di misura all’Olimpico grazie alla rete di Felipe Anderson. Una gara tesa in cui non sono mancati i colpi di testa, nell’arco dei 90’ un paio di volte è scoppiata la scintilla in campo tra i biancocelesti e i salentini che non se le sono mandate a dire. Al triplice fischio, preso dall’euforia del momento, Rovella ha restituito il favore agli avversari salutando ironicamente Falcone. L’estremo difensore giallorosso, in occasione della gara d’andata, non ha avuto un comportamento esemplare nei confronti della squadra di Sarri e il centrocampista ha voluto pareggiare i conti. Gesto che ha infastidito e non poco il portiere, seguito poi dallo sfottò social, tanto da portarlo a chiudere i commenti sotto le foto del suo profilo Instagram.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE