Lazio - Lecce, Floccari: "Il ko contro il Torino ha destabilizzato, squadra meno brillante"

La Lazio la riprende nel finale e esce dall'Olimpico con un punto contro il Lecce. Il ritorno al gol di Immobile e la rete finale di Milinkovic permettono alla squadra di Sarri di non incappare in un'altra sconfitta che sarebbe stata difficilissima da digerire anche per la classifica. Questa la disamina dell'ex biancoceleste Sergio Floccari ai microfoni di Dazn: "Alla fine guardi il bicchiere mezzo pieno. Questa sera è stata una gara difficile, la Lazio non si è ancora ritrovata nel gioco, trovare il pareggio diventa fondamentale. Penso Sarri non sia contento della prestazione della squadra. A differenza del Milan c’è stata una reazione. La squadra è meno brillante soprattutto nella qualità del palleggio, sicuramente c’è un aspetto mentale da considerare. Forse la sconfitta contro il Torino ha destabilizzato, poi Inter e Milan, da questa situazione la Lazio deve riprendersi e ritrovare quella fiducia che aveva prima”.