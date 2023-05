Lazio - Lecce, Immobile torna al gol all'Olimpico: ecco da quanto durava il digiuno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il re è tornato, Ciro Immobile è tornato a esultare all'Olimpico interrompendo il digiuno che andava avanti da settembre. 243 giorni dall'ultima volta, 243 giorni da quel Lazio - Verona in cui fu proprio la sua rete a sbloccare la gara. Con la rete odierna, che porta in vantaggio i biancocelesti contro il Lecce, il numero 17 raggiunge quota 11 reti in campionato.