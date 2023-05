Lazio-Lecce, la moviola del CorSport: "Manca un rigore alla Lazio"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Gestione di gara insufficiente dell'arbitro Mareca all'Olimpico in occasione di Lazio-Lecce. Secondo la moviola del Corriere dello Sport, il direttore di gara non ha soddisfatto le aspettative: manca un rigore a favore dei biancocelesti per una spinta di Gallo su Milinkovic, che non vede nemmeno l'intervento del Var. Non gestite, inoltre, le varie proteste in campo e sbagliata, nella mezz'ora finale, la scelta sui cartellini gialli.