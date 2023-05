Lazio-Lecce, la società ricorda l'appuntamento: "È matchday" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stadio Olimpico, ore 20:45. La Lazio in piena corsa Champions ospita un Lecce che ha bisogno di punti per tenere a distanza la zona retrocessione. Biancocelesti contro giallorossi, ma non si tratta del derby della Capitale. Immobile e compagni vogliono rispondere alle critiche e alle tre sconfitte nelle ultime quattro uscite. Per farlo potranno contare sulla spinta dei 40 mila dell'Olimpico. La società ricorda l'appuntamento sui social: "It's matchday".