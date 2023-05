Lazio - Lecce, Marelli: "Il secondo giallo a Banda? Ha rischiato ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Episodio al limite nel match dell'Olimpico tra Lazio e Lecce. Al 13' infatti il direttore di gara Maresca ha estratto il cartellino giallo per Banda che poi ha rischiato di essere espulso per un altro fallo sempre ai danni di Lazzari. In questo caso l'arbitro non solo non estrae il giallo ma fischia punizione per il Lecce da cui poi è scaturito il calcio di rigore per i giallorossi sbagliato da Strefezza. Questa la disamina di Marelli sul caso ai microfoni di Dazn: "Il secondo giallo sarebbe stato severo anche se Banda ha rischiato molto".