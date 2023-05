Lazio - Lecce, Mimun: "Ottimo Pellegrini, felice per Ciro ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio scaccia via la paura di un'altra sconfitta e agguanta il pareggio con il Lecce all'ultimo respiro grazie alla rete di Milinkovic in pieno recupero. Un punto che permette comunque all squadra di Sarri di muovere la classifica e salire a 65 punti. Questo il pensiero del direttore del Tg5 e tifoso biancoceleste Clemente Mimun: "Abbiamo strappato un punto in un match governato da un arbitro irritante. Secondo me i cambi sono stati tardivi, ottimo Pellegrini, felice per Ciro".