Lazio - Lecce, pareggio e duplice fischio: la Nord e il coro rivolto alla squadra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

S'è appena concluso il primo tempo di Lazio - Lecce. Dopo il vantaggio biancoceleste siglato da Immobile, è arrivato in pieno extra-time il pareggio che porta la firma di Oudin. Una gara troppo importante quella di questa sera per i padroni di casa, ora in terza posizione e con la qualificazione in Champions da conquistare. Vietato sbagliare, un passo falso potrebbe essere fatale. Ecco perché, appena giunta la rete che ha riportato il risultato in parità, la Nord ha indirizzato un coro direttamente alla squadra. "Noi vogliamo undici leoni", il messaggio dei tifosi che, in occasione del match, hanno riempito l'Olimpico. Poche parole, i fatti devono parlare. A partire dal secondo tempo.

TORNA ALLA HOMEPAGE