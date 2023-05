Lazio - Lecce, Pedro sprona i compagni: il messaggio sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato è agli sgoccioli, oggi all’Olimpico la Lazio disputerà la prima delle ‘quattro finali’ fondamentale per lo sprint Champions. Il fischio d’inizio del match è alle 20:45, circa quarantamila tifosi saranno presente sugli spalti per sostenere la squadra del cuore verso l’obiettivo. I biancocelesti non devono lasciarsi sfuggire l’occasione, sono consapevoli del peso della posta in palio. Pedro, come sempre ormai, ha voluto far arrivare un messaggio ai compagni e all’ambiente tramite il suo profilo social. ‘Avanti Lazio’ si legge nello scatto nella storia su Instagram.

