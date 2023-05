Lazio - Lecce, Sarri chiede e Milinkovic fa: Dazn riprende il siparietto tra i due - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il gol di Milinkovic ha salvato il salvabile in Lazio - Lecce. La sconfitta sarebbe stata troppo dura da accettare per i biancocelesti, determinati nel lottare fino alla fine per la Champions ma apparentemente stanchi e poco brillanti in campo. La rete del Sergente arriva dopo le critiche e il sostegno della Nord - prima dell'inizio del match è stato mostrato uno striscione indirizzato a lui. Il serbo ha ringraziato e poi s'è reso autore della rete che ha permesso alla Lazio di guadagnare almeno un punto. Dazn, su Instagram, mostra una sorta di siparietto tra lui e Sarri. "Adesso serve un gol", la frase pronunciata dall'allenatore in panchina. Neanche il tempo di finire la frase che la palla calciata da Serge era già in porta. Di seguito il post:

