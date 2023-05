Lazio-Lecce, Sarri scatenato al rigore di Strefezza: cosa è successo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Si sta disputando la prima mezz’ora di gioco del match tra Lazio e Lecce all'Olimpico, molto intenso e in cui non sono mancate tensioni. Maresca ha concesso un rigore in favore degli ospiti, per un contatto di Hysaj su Blin, e la decisione ha fatto scaldare non poco gli animi dei biancocelesti. Strefezza si è presentato dal dischetto, ma non ha spaventato Provedel. Ha bagliato traiettoria e la palla è finita fuori. É balzato in piedi dalla panchina Sarri, ha esultato con un grido di liberazione e le braccia al cielo . Da quel momento non ha mai smesso di incitare i suoi ragazzi.

