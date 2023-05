Lazio - Lecce, sogno Champions: Ponte Milvio si colora di biancoceleste - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancano solo due partite casalinghe su quattro totali. Questa sera la Lazio godrà per la penultima volta del fattore casa e avrà il compito, se non il dovere, di sfruttare a pieno la passione e l'amore dei suoi tifosi, pronti a sostenerla e caricarla come sempre fatto. Tifosi che, a poche ore dal fischio d'inizio, si sono radunati presso il solito luogo di ritrovo di Ponte Milvio con la voglia di caricarsi in vista della sfida, di mettere da parte ansia e pressione per cantare e colorare un ambiente che, da anni a questa parte, la domenica grida: "Lazio!".