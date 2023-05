Lazio - Lecce, special promo per la Monte Mario: "Due biglietti..."

Fonte: sslazio.it

Domani partirà la vendita dei biglietti per la gara Lazio - Lecce in programma il 12 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Per l'occasione, la società ha lanciato una special promo per chi vorrà assistere allo spettacolo direttamente dalla Monte Mario. Ecco cosa si legge: "La S.S. Lazio comunica che in occasione di Lazio-Lecce verrà riproposta l'iniziativa PROMO MONTE MARIO. Con la speciale PROMO MONTE MARIO, sarà possibile acquistare due biglietti interi in Tribuna Monte Mario alla tariffa ridotta di 99€. Restano in vigore le tariffe Under 16 a 35€ e Under 14 a 5€. Qui tutte le info su come fare".