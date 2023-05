Lazio - Lecce, Stinchi Damiani: "Ce la vogliamo giocare. Era proibitiva anche all'andata"

Fonte: Sky Sport

Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport il morale della sua squadra. Il presidente del Lecce ha detto sul match di questa sera con la Lazio: "Abbiamo spinto tanto, abbiamo fatto dei risultati e prestazioni inimaginabili. Questi dev'essere un valore e non un peso. Abbiamo qualche punto in più rispetto agli avversari, dobbiamo essere sereni e consapevoli dei nostri mezzi. Per un periodo siamo stati sfortunati e qualche partita l'abbiamo sbagliata. Voglio pensare che il Lecce sia quello visto contro l'Udinese. I punti anche con le grandi? Oggi abbiamo questo impegno con la Lazio che ha la priorità assoluta, poi penseremo allo Spezia. Oggi è proibitiva, ma ce la vogliamo giocare. Era proibitiva anche all'andata".