Lazio, Ledesma: "Come finirà contro il Lecce? Dipende da..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex, e storico capitano della Lazio, Cristian Daniel Ledesma è intervenuto ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia, per commentare la sfida del 4 gennaio tra i biancocelesti di Sarri e il Lecce di Baroni: "Come finirà? Tutto è legato a come hanno lavorato le squadre, alle condizioni psicologiche pre-mondiali. Il mio Via del Mare, comunque, vivrà un pomeriggio esaltante".