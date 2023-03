Lazio, Ledesma: "Il derby? Sarri non dà per scontata la Coppa, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

No, non il giorno più atteso della settimana ma questa è già iniziata a scaldare l'ambiente e per questo il derby della Capitale è già il punto centrale di qualsiasi dibattito capitolino. I bambini giocano per strada e si sfidano a colpi di pallone già con le casacche della Lazio e della Roma. Gli anziani scendono al bar e colorano i tavolini tra discussioni e notizie dell'ultima ora. Siamo agli sgoccioli, manca davvero poco, la stracittadina è ormai ad un passo. Così come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per l'occasione, l'ex biancoceleste Cristian Ledesma si è espresso su come arriverà la squadra di Sarri alla partita di domenica allo Stadio Olimpico: «Dipende sempre dall’interno, dagli uomini a disposizione. Bisogna vedere in che condizione l’allenatore vede la squadra per capire se sia giusto, ci sono tante piccole cose da tenere in considerazione. La convivenza è sua con i giocatori, se sta facendo questo tipo di scelta è perché pensa che sia opportuno. Non credo che dia per scontata la coppa, è una decisione globale, per tutto quello che vive, i momenti dei giocatori, la stanchezza, i minutaggi».