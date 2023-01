Lazio, Ledesma: "Immobile senza eguali, Sarri un grande. Contro il Lecce..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex, e storico capitano della Lazio, Cristian Daniel Ledesma è intervenuto ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia, per commentare la sfida del 4 gennaio tra i biancocelesti di Sarri e il Lecce di Baroni: "Se Lecce mi ha cresciuto, mi ha fatto diventare professionista, con la Lazio mi son trovato su un grande palcoscenico, esigente, mi ha fatto respirare l’aria della Capitale, atmosfere internazionali. La Lazio oggi ha un grande allenatore come Sarri, uno che mi piace tantissimo, che ha una grande idea di gioco che ha saputo portare a Roma, che insegna calcio come pochi sanno fare. Mi piace ascoltare le sue analisi sempre lucide e profonde. Contro il Lecce tornerà in campo Immobile, decisamente il migliore attaccante italiano, non ce n’è uno come lui negli ultimi anni, ha fatto sempre la differenza. Come finirà? Tutto è legato a come hanno lavorato le squadre, alle condizioni psicologiche pre mondiali. Il mio Via del Mare, comunque, vivrà un pomeriggio esaltante".