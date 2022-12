Lazio, Ledesma: "Scaloni è un malato di calcio. Mihajlovic? Non ero suo amico, ma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'ex capitano della Lazio e centrocampista Cristian Ledesma. L'italo-argentino, che in questi giorni ha celebrato la vittoria dell'Albiceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il lavoro del suo ex compagno in biancoceleste Lionel Scaloni, oggi c.t. dell'Argentina, e per dire due parole su Sinisa Mihajlovic:

"Con Lionel avevamo stretto una grande amicizia, è stato un punto di riferimento. E’ stato un giocatore importante e mi aspettavo potesse diventare un allenatore bravo. Era totalmente malato di calcio, seguiva tutto, era già predisposto alle cose tattiche, si interessava di tutto. Eravamo noi due a cucinare l’asado, ricordo una volta in cui abbiamo cucinato 60 kg di carne, impiegammo ore, c’era tutto lo staff da sfamare. La nostra è stata una Lazio che è piaciuta alla gente, abbiamo fatto molto a livello di squadra anche se c’era sempre la problematica tra i tifosi e la dirigenza. Gettammo le basi per quello che è avvenuto dopo. Ho seguito il mondiale e ho seguito con molto piacere il percorso dell’Argentina. Mi è piaciuto vedere Messi caricarsi emotivamente la nazionale sulle spalle".

MIHAJLOVIC - "Su queste cose sono molto rispettoso, non ero amico di Mihajlovic ma l’ho conosciuto e ci siamo spesso incrociati. Per lui e per la sua famiglia massimo rispetto. Ho conosciuto uno dei suoi figli, l’ho allenato alla Luiss, dispiace ma le persone come lui non muoiono, restano. E’ stato un esempio per il modo in cui ha affrontato la sua malattia, ha sempre mantenuto il sorriso".