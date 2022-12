Lazio, Leiva: arriva anche il messaggio di Caicedo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Momento difficile per l'ex biancoceleste Lucas Leiva che per ora non potrà giocare con il Gremio a causa di un'alterazione del ritmo cardiaco. A dare la notizia è stato lo stesso brasiliano tramite il comunicato ufficiale del club. Tantissimi i messaggi di vicinanza e tra questi c'è quello di un altro ex, Felipe Caicedo: "Buona guarigione fratello tornerai più forte", queste le parole dell'ex Lazio.