Lazio, Leiva fermato per problemi di salute: "Ha presentato un'alterazione..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Problemi di salute per Lucas Leiva, ora al Gremio dopo aver trascorso tante stagioni a Roma, sponda Lazio. In merito alla problematica del brasiliano, è stato diffuso un comunicato via Instagram: "Il Dipartimento Medico del Gremio comunica che l'atleta Lucas Leiva ha presentato, negli esami di routine pre-stagionali, un quadro di alterazione del ritmo cardiaco e quindi è esonerato dalle attività fisiche fino al completamento degli esami supplementari".

TORNA ALLA HOMEPAGE