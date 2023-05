Lazio, lieta notizia in casa Anderson: "Ora siamo in tre" - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Una notizia fantastica è arrivata proprio oggi nel giorno della Festa della Mamma. Felipe Anderson infatti ha pubblicato un post in cui annuncia che la sua compagna Lohanne è in attesa di un bimbo. Nello scatto i due tengono in mano un test di gravidanza e delle scarpine bianche: la foto è accompagnata dalla dolce didascalia: "Un giorno speciale per condividere la nostra felicità. Ora siamo in tre". Il prossimo fiocco in casa Lazio sarà rosa o celeste?