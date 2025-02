Lazio, Liverani: "Contro il Monza vittoria totale". E su Castellanos...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Cagliari imponendosi nettamente sul Monza per 5-1. Una prestazione totale della squadra di Baroni che l'ex biancoceleste Fabio Liverani ha così commentato ai microfoni di Radiosei: "L’interpretazione è stata quella giusta. La Lazio ha avuto qualità e attenzione. Gara totale. I valori erano diversi, ma andavano dimostrati. La partita l’hanno fatta diventare semplice i biancocelesti con la loro bravura".

CASTELLANOS - "A me anche col Cagliari era piaciuto; è un calciatore a cui difficilmente puoi rimproverare qualcosa. Magari non segna ma non si risparmia. Si può essere utili anche senza fare sempre gol. Ha qualità, visione di gioco, fiuto, in area fa bene anche di testa. Non è egoista, a me piace molto".

NAPOLI - "Sicuramente il Napoli ha qualche pensiero nel dover affrontare la Lazio, visti i risultati delle due gare precedenti. Però è anche vero che loro ne sono usciti feriti e conoscendo l’allenatore cercheranno delle soluzioni. La Lazio non deve pensare che sarà una partita come quelle passate. Alla Lazio il treno Champions non scappa a prescindere dal risultato, per il Napoli sarebbe una botta forte non vincere: credo che loro abbiano più da perdere".