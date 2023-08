Lazio, Liverani: "Per Sarri non sarà facile replicare il secondo posto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Due passi falsi per la Lazio in questo inizio di campionato che si è rivelato più difficile del previsto. I biancocelesti non hanno ancora portato a casa i primi punti di stagione e, soprattutto, alcuni giocatori non hanno ancora raggiunto la giusta forma fisica. Sul momento che sta vivendo la squadra di Sarri si è espresso anche l'ex Lazio Fabio Liverani che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha detto la sua partendo dalla cessione di Milinkovic: "Per quanto possa essere importante un calciatore, non è uno solo a cambiare tutto. Però ci sono altre problematiche: come ha detto lo stesso Sarri, probabilmente qualcuno non è ancora in condizione ottimale e le prime giornate di agosto si pagano ancora di più. Ma per dare qualche giudizio bisogna aspettare almeno 6-7 partite, capendo qual è la prospettiva di crescita".

Corsa Champions? "Sicuramente rifare il campionato dell'anno scorso non è semplice. Tra le squadre che avevano deluso chiaramente qualcuna vuole tornare ad essere importante. Il mercato del Milan sicuramente è di grande livello, l’Inter rimarrà tra le prime e il Napoli ha mantenuto quasi totalmente la rosa, anche se non è facile ripetersi per tutti. Per la Lazio il secondo posto non è semplice da pronosticare, ma il campo ci aiuterà nel dare un giudizio".