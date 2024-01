Lazio, Liverani risponde a Sarri: "Le sue percentuali? Sì, sbaglia. Questa sera..."

TUTTOmercatoWEB.com

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha dato il 25%/30% di possibilità alla Lazio di passare il turno contro l'Inter. Percentuali che hanno fatto discutere e che per qualcuno non trovano riscontro con la realtà. Tra questi c'è l'ex centrocampista biancoceleste Fabio Liverani che, intervenuto ai microfoni di Tag24, si è espresso così:

"Penso che l’Inter abbia qualcosa di più, ma non mi trovo d’accordo con le percentuali che ci ha detto Maurizio Sarri. Credo che la Lazio abbia qualche possibilità in più, e credo che non sarebbe un’impresa battere i nerazzurri. È chiaro che la squadra di Inzaghi è più forte, ma i biancocelesti hanno ritrovato equilibrio e concedono poco all’avversario. Quindi non vedo una gara così sbilanciata a favore dell’Inter e anzi, penso che la Lazio abbia buone possibilità di portarla a casa, magari ai calci di rigore. È una Lazio molto diversa. In campionato l’Inter era già sui livelli di oggi, ma i biancocelesti non erano così compatti. Ora il livello si è alzato".