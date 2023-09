Lazio, lo chef Giocondo va in pensione dopo 25 anni di aneddoti e... crostate!

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un pezzo di Lazio lascia Formello. Va in pensione infatti lo storico cuoco Giocondo Ruggeri, chef dei biancocelesti dal 1999. Un addio dovuto a questioni di età, salutato dal club con una maglia firmata da tutta la rosa. Come dichiarato al Corriere dello Sport, l'ormai ex cuoco della squadra ha vissuto nel suo percorso diverse fasi della storia della società, conoscendo campioni, allenatori e dirigenti. Famoso per le sue crostate, ci sono stati diversi giocatori, come Hernanes, che hanno preteso lezioni di cucina. Altri, come Federico Marchetti, che hanno consigliato ricette sperimentali diventate poi un must della sua cucina. Adesso il meritato riposo, che arriva dopo un'avventura durata un quarto di secolo.