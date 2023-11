Lazio, Lo Monaco: "Squadra piena di 'pezzotti'". E sui nuovi acquisti...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di TvPlay è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, che ha commentato il periodo di forma della Lazio. Ha dato poi un suo parere anche sui nuovi acquisti in particolare quelli a centrocampo. Ecco le sue parole: “Sarri è un buon allenatore, fa giocare bene le sue squadre. Tanto di cappello al suo lavoro degli ultimi anni, riesce a far esprimere le proprie squadre sempre su ottimi livelli. Poi dipende dal materiale umano a disposizione. La Lazio ha tanti “pezzotti”. Lazzari nasce esterno destro alto ed ora fa il terzino, a sinistra idem con Marusic. Cataldi è una mezzala ed ora fa il regista. Per le ambizioni che ha e per il piazzamento fatto, avrebbe potuto prendere giocatori di ruolo. Alcune lacune non sono mai state colmate. Per fortuna è arrivato Castellanos che riesce a sostituire Immobile, che l’anno scorso mancava”.

Sui nuovi acquisti: “Rovella sta facendo molto bene, mentre Kamada non ha mantenuto le aspettative che c’erano su di lui. Guendouzi è un buon giocatore, ma non mi sembra che abbia una grande capacità di incidere. Al suo posto c’era Milinkovic-Savic, che faceva la differenza, come contributo al gioco ed a livello realizzativo”.