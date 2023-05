Lazio, lo show finisce su 433: "Sarri ha rimandato la festa del Napoli"

La Lazio vince e convince contro il Sassuolo per 2-0. Vittoria che mancava ai ragazzi di Maurizio Sarri, ma soprattutto, i gol di Felipe Anderson e Basic hanno rallentato ancora una volta la possibilità di vincere matematicamente il titolo al Napoli, chiamato domani a non perdere contro l'Udinese. A celebrare la vittoria e lo stop per la squadra di Spalletti è stata la nota pagina calcistica 433 su Instagram: "La Lazio ha rimandato la festa del Napoli".